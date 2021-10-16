  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyaretine 'Kurtlar Vadisi' göndermesi
Gündem

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyaretine 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankasına gitmesi sonrası Kurtlar Vadisi dizisi müziğiyle montajlanan videoya ilişkin, "Arkada Kurtlar Vadisi'nin jeneriğini koymuşlar. Bunlar 3-4 senedir, 'Merkez Bankası özerktir' diye masallar uydurdular. İktidar olma hayali içerisindeyken bile işgale gidermiş gibi Merkez Bankasına gidiyorlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 10:27:00 -

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, bir otelde düzenlenen, Konya'da AK Parti Gençlik Kolları İç Anadolu Bölge Kampı'nın açılışında, istikrarı cumhuriyetin ikinci yüzyılına da taşıyabilmeyi istediklerini söyledi.

TÜGVA açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili çıkan haberlere ilişkin İnan, "Yeni bir oyunun perdesi önümüzde, TÜGVA. Son haftalarda var güçlerince TÜGVA saldırmanın ve itibar suikastı yapmanın derdine düştüklerini AK Parti gençlik kolları olarak gözlemliyoruz. Ortada devam eden bir mahkeme süreci olduğu halde yangından mal kaçırırcasına Türkiye'nin gençleri için en aktif vakıflarından biri olan TÜGVA'ya saldıranlar, bu ülkenin her bir döneminde karanlık yüzü olmaya devam edenlerdir." diye konuştu.

"Kendilerini, 2021 yılındaki 'CHP gestapoları' diye tanımlıyorum"

CHP'nin belediyeciliğine ilişkin değerlendirmede bulunan İnan, şunları kaydetti:

"Kendilerini, 2021 yılındaki 'CHP gestapoları' diye tanımlıyorum. Belediyecilikten zerre nasibi almamış. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak belediyeciliğin ne anlama geldiğini öğrenmeleri için Konya'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir ders almaya davet ediyorum. Sadece popülist eylemler peşinde koşan bu belediyecilik, mafya ve gestapo anlayışıyla da hep birlikte mücadele edeceğiz. Güya bunlara göre diktatörlük, otoriterlik var. 'TÜGVA, iktidara yakın vakıf' diyorlar. Daha iktidar bile değiller, belediyeyi yönetiyorlar, kendilerine zabıtayı kolluk kuvveti yapıp, TÜGVA temsilcilerimizi darbediyorlar. Hukuku, kanunu ve mahkeme kararını çiğniyorlar. Şehir eşkıyaları gibi mekanı basıp, 'burayı tahliye edeceksiniz' diyorlar."

"Arkada Kurtlar Vadisi'nin jeneriğini koymuşlar"

İnan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekip arkadaşlarıyla Merkez Bankasına gittiğini anımsatarak, "Arkada Kurtlar Vadisi'nin jeneriğini koymuşlar. Bunlar 3-4 senedir, 'Merkez Bankası özerktir' diye masallar uydurdular. İktidar olma hayali içerisindeyken bile işgale gidermiş gibi Merkez Bankasına gidiyorlar. Değerli Kılıçdaroğlu, orası İş Bankası değil, bu milletin ve gençlerin Merkez Bankası." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benzin ve motorine beklenen zam geldi
Ekonomi

Benzin ve motorine beklenen zam geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi.
İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker’den mahkumlara ilişkin açıklama: Hapishanelerde cuma namazı kılınmalıdır
Gündem

İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker’den mahkumlara ilişkin açıklama: Hapishanelerde cuma namazı kılınmalıdır

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Çeker, cezaevlerinde kalan mahkum..
Reuters duyurdu: Türkiye müdahaleye hazırlanıyor
Gündem

Reuters duyurdu: Türkiye müdahaleye hazırlanıyor

Reuters'a konuşan Türk yetkililer, ABD ve Rusya ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamaması durumunda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay