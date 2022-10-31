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Gündem AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na feci kapak: Seçimler Türkiye'de yapılacak haberi olsun
Gündem

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na feci kapak: Seçimler Türkiye'de yapılacak haberi olsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kapaklık bir cevap geldi. Çelik, 'Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyormuş, seçimler Türkiye'de yapılacak haberi olsun.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 19:52:00 -

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta bir televizyon programında tartışmaya davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın böyle bir boş vakti yok"

Konuyla ilgili olarak Çelik, Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etsin, sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın, bekliyoruz. Televizyon programında tartışalım diyor. Bir kere Cumhurbaşkanımızın böyle bir boş vakti yok. Sosyal medyada bir video var, 'Bunun fabrikası yok' diyor. Artık komediyi geçti bu. 'Karşımı çıksın' diyorsa sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an evvel adaylığını ilan etmesini bekliyoruz." dedi.

"Seçimler Türkiye'de yapılacak, haberi olsun"

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaret hakkında ise Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyormuş, seçimler Türkiye'de yapılacak haberi olsun. Kendisinin bir an evvel adaylığını ilan etmesi kendisi açısından en tutarlı iş olacaktır, eğer tutarlılık arıyorsa." ifadelerini kullandı.

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