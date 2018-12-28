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AK Parti'den Kenan Sofuoğlu açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Turan,"Keşke olmasaydı, niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum" dedi.

28 Aralık 2018 Cuma 18:01
AK Parti'den Kenan Sofuoğlu açıklaması!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Keşke olmasıydı" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclisteki makamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

"Keşke olmasaydı"

Turan, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa ilişkin soruya da Turan, "Keşke olmasıydı. Kendisi de şık bir tarz olmadığını ifade eden bir açıklama yaptı. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ama AK Parti ruhuna, felsefesine uygun bir fotoğraf olmadığını, zaten kendisi de sonra özür dileyerek açıkladı. Bir daha olmayacağını ümit ediyorum." şeklinde yanıtladı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:01
  1. Sakarya
  2. Kenan Sofuoğlu
  3. AK Parti
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

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