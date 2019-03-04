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AK Parti’den Kazımpaşa’da görkemli miting

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kazımpaşa’da mitinge katıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:40
AK Parti’den Kazımpaşa’da görkemli miting

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kazımpaşa’da mitinge katıldı.


AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla Kazımpaşa’da miting düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ve belediye meclis üyesi adayları da hazır bulundu.



“İstikrar devam etsin”


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın 10 yıldır belediye başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, “Yusuf Başkanımız Serdivan’da takdire şayan işlere imza attı. Bu başarılarına önümüzdeki dönem yenilerini ekleyeceğinden hiç şüphemiz yok. Biz diyoruz ki; istikrar sürsün. Serdivanımız’da çok daha güzel işler yapmaya devam edelim” dedi.



“Alnımız ak”


Havanın soğuk olmasına rağmen programa gösterilen teveccühten dolayı vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “10 yıldır sizlerle beraberiz. 10 sene önce buraya ilk geldiğimde sizlere sadece yapabilecek olduklarımın sözünü verdim. Sizler bize inandınız, güvendiniz, destek verdiniz. Bizde vermiş olduğumuz sözleri tutanın gayretini ortaya koyduk. Hamdolsun alnımız ak, başımız dik bir şekilde bugün yine sizlerle birlikteyiz” diye konuştu.



“Kazımpaşa yolu asfaltlanacak”


Doğalgaz dağıtım hattını Kazımpaşa’ya kadar ulaştırdıklarının altını çizen Alemdar, “Doğalgaz sorunun çözdük, şimdi bir adım daha ileriye gidiyoruz. Kazımpaşa yolumuzda altyapı çalışmalarımız tamamlanmadığı için kapsamlı bir asfalt çalışması gerçekleştiremiyoruz. Büyükşehir belediyemizle projemizi tamamladık. İhale sürecini bekliyoruz. Kazımpaşa yolunun altyapı çalışmaları tamamlandığı gibi biz de sıcak asfaltımızı dökerek, güzergahı hem daha kullanışlı, hem de estetik bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.



“Cumhurbaşkanı’nın Serdivan Sözünü Hatırlattı”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Serdivan ne kadar güzel bir ilçe olmuş sözlerini hatırlatarak konuşmasın başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Bizim bir sloganımız var; Memleket işi, gönül işi. Belediye işi, gönül işi. Bu slogan herhalde en iyi Yusuf Alemdar Başkanımıza uyar. O hem hizmetin alasını yaptı, hem bu işi yaparken yüreğini ortaya koydu. Yani gönülden yaptı. Tam da sloganla özdeşleşti. Ya da slogan sayın başkanımızla özdeşleşti” dedi.



“Devletin Bekası”


Cumhur İttifakı’nın devletin bekası için kurulduğuna da değinen Ali İhsan Yavuz, “Öteki tarafta da PKK ile arasına mesafe koymamış, PKK’ya terör örgütü dememiş bir partiyle kol kola yürüyen bir ittifak anlayışı var. İşte onun için adamakıllı bir ders vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve protokol üyeleri program sonrası Kazımpaşa Birlik Spor’un lokaline misafir olarak, hatıra fotoğrafı çekildiler.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:40
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