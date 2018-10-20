AK Parti’den 'Kaşıkçı' açıklaması
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cemal Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili açıklama yaptı.20 Ekim 2018 Cumartesi 10:42
Usta açıklamasında “Türk yetikliler, savcılık ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturmada bir takım delilere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklama yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında” ifadelerini kullandı.
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