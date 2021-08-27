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Gündem AK Parti'den Kabil'deki saldırıya kınama!
Gündem

AK Parti'den Kabil'deki saldırıya kınama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kabil'de havalimanı yakınında dün düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, Türkiye'nin Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 10:59:00 -
AK Parti'den Kabil'deki saldırıya kınama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kabil'de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye, Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan'ı yalnız bırakmamalıdır."

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