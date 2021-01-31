AK Parti'den ittifak açıklaması

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Bostancı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yargı reformu paketi

Bu paket hazırlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği toplantıda takdim edildi. Daha sonra da AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda uzun bir sunum oldu ve hayli derin bir müzakeresi yapıldı. Cumhurbaşkanı açıklayacak kamuoyuna.

2013'ten sonra Türkiye yeni bir evreye girdi. Birtakım toplumsal hareketler tezgahlandı, 17-25 Aralık, 15 Temmuz oldu. Türkiye'ye karşı bir meydan okuma olarak görmek lazım.

Türkiye bu zorlu dönemleri geride bıraktı. Şimdi güvenlik ve özgürlük dengesini, devlet ve birey dengesini kesinlikle demokrasi ve özgürlükler esasında alabildiğine geniş bir şekilde kurmak gerekir. AK Parti'nin zaten karakteri ve yapısı budur.

İttifaklar nasıl şekillenecek?

Seçime aşağı yukarı 2,5 yıl var. Siyasette bir gün bile çok önemlidir. Neler olur, şimdiden öngörmek mümkün olmaz.

2 tane ittifak var. Birisi CHP-İYİ Parti-HDP-Demokrat Parti çerçevesinde yürüyor. HDP'nin ittifak ortağı olmadığını söylüyorlar ama HDP sözcülerinin açıklamaları açıklanırsa açık seçik, uygulamada bir ittifak oldu. Bu tarafta da Cumhur İttifakı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi.

MHP, BBP ve AK Parti'nin ittifakına baktığımızda hem siyasal manada temel meselelere ilişkin ortak noktalar olduğunu görüyoruz. 2013 sonrası girdiğimiz döneme karşı Cumhur İttifakı'nı oluşturan insanlar ortak duruş sergileme ile ittifak oluşturdular. Bu siyasetin sahipleri toplumsal ve kültürel değerleri itibariyle de birbirinden çok uzak değiller.

Karşı tarafa baktığımızda CHP, İYİ Parti ve HDP. Bunların siyasi olarak bir ortaklıkları olmakla birlikte toplumsal ve kültürel olarak Türkiye'ye bakışları, geleceğe ilişkin tasavvurları birbirinden radikal şekilde ayrı.

2023'te hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı'na baktığımızda insanlar Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin düşündükleri istikametinde oy kullanacaklardır.

Saadet Partisi muhafazakar çevreden gelen, her zaman Türkiye'deki vesayetçi yapılara itiraz eden bir geleneğe sahip. Ama dün itiraz ettikleriyle bugün yan yana görüntü veriyorlar.

CHP'nin izlediği siyaset

CHP'nin hiçbir tezi, hiçbir projesi ortada dolaşmıyor. Yaptıkları tek şey var. Tayyip Erdoğan, Saray, AK Parti. Dikkat ederseniz de son derece sert ve saldırgan bir tavırla yapıyorlar.

Bu, birbirine benzemeyen insanları bir arada tutmak için rakibini siyasi rakip olmaktan çıkartıp hasım haline getirmektir.

Muhalefetin sistem değişikliği planları

Rahmetli Erol Güngör yıllarca çeşitli anayasa değişikliklerinden bahsetti. Güngör, "Anayasa ile kafayı bozmuş bir milletiz" der. Ben de 2011'de Meclis'e geldim. O zamandan beri var bu konu. Yeni anayasa dediler, komisyon kurduk.

Oturup güçlendirilmiş parlamenter sistem şöyle olacak desinler. Bunu yapamazlar, çünkü anlaşamazlar. 3 tane sloganla olmaz bu iş.

Bunu evirip çevirip buradan bir siyaset çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye biçtikleri gömlek nedir, anlaşsınlar, hazırlasınlar bize getirsinler. Bugüne kadar itiraz ettiler sadece ellerinde bir alternatif yok sadece sloganları var. Siyaset sloganla olmaz. Bu iddialarının arkasını doldursunlar görelim.

Tek adam eleştirilerine cevap

Bir kişi dediğiniz kişi evet halk tarafından seçiliyor. Ama kararları alırken hep istişarelerle devam ediyor. Tek kişi karar almıyor. Tek kişi demokratik müzakere süreçlerini yürütüyor. Bu bırakın başkanlık sistemini krallıklarda bile olmaz. Bunlar kışkırtıcı bir profil çizmeye çalışıyorlar. Tek kişi, bütün kararları o versin bu Recep Tayyip Erdoğan'a uymaz. Türkiye'nin gerçeği bu değil.