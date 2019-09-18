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AK Parti'den istifa eden isim yeni parti için tarih verdi

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ardından AK Parti'den istifa eden 26'ncı dönem milletvekili Ömer Ünal, yeni parti için net tarih verdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:50
AK Parti'den istifa eden isim yeni parti için tarih verdi

26'ncı dönem Konya Milletvekili olan ve 24 Haziran seçimlerinde 27'nci dönem için adaylığını koymayan Ömer Ünal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından AK Parti'den ayrılmıştı. Yeni parti çalışmaları hakkında konuşan Ünal, "Yeni partinin Kasım ayı içinde ilan edileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Ünal, Konya Merhaba gazetesine konuştu. 

Kasım'da ilan edilecek

Bir kısım çevrelerden destek aldıklarını iddia eden Ömer Ünal, "Konya başta olmak üzere, Türkiye'nin çoğu şehrinden 'Sizinle birlikte yol yürümek istiyoruz' diyerek, arayanlar oluyor. Şaibesiz ve ideolojik ayrım yapmadan herkes ile yol yürümeye varız. Ayrıca biz seferden sorumluyuz. Zafer ise Allah'ın takdiridir. Yeni partinin Kasım ayı içinde ilan edileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Erken seçim iddiası

2020'de erken seçim olabileceğini söyleyen Ünal, "2020 yılının Haziran ayından önce seçim olmaz. Çünkü vekillerin 2020 yılının Haziran ayında yaşları tutmasa da milletvekili statüsünden emekli olmaları için günleri dolmuş oluyor. Ama 2020 yılının Kasım ayında bir erken seçim gözüküyor" diye konuştu.

24 Haziran'da aday olmadı

26'ncı dönemde, AK Parti'nin Konya Milletvekili olarak Meclis'e giren Ömer Ünal, 24 Haziran'da yapılan genel seçimlerde adaylığını koymamıştı. 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 15:50
  1. Konya
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. istifa
  4. Ömer Ünal

YORUM YAZ

  • REİSREİS12 dk önce
    SİZ KENDİNİZİ NE SANNEYEDİYONUZ 
  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 15 dk önce
    Daha akıllanmadınız mı? 25 yıldıryönettiğinizIstanbul u CHPHDPzihniyetinekaybettiniz.Yazıklarolsunsize.
  • EmreEmre29 dk önce
    Erdoğan'sız hepiniz bir hiçsiniz. Öğreneceksiniz.

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