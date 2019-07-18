AK Parti'den istifa açıklaması!

AK Parti Menemen Gençlik Kolları Başkanı Haldun Çakmak ve yönetim kurulu üyelerinin CHP'ye transfer olduğu iddialarına ilişkin AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları ve Menemen Gençlik Kollarından resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Menemen Gençlik Kolları üyelerinin istifasına ilişkin medyaya düşen haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Menemen Gençlik Kolları üyeleri, Menemende yaşanan istifa olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada AK Parti Gençlik Kolları üyeleri olarak, CHP'ye katılımlarının söz konusu olmadığını, fotoğraf karesinde yer alan şahıslardan sadece AK Parti Menemen İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Haldun Çakmak'ın CHP'ye geçtiğini açıkladı. Haldun Çakmak'ın kendilerini kandırdıklarını ileri süren AK Partili gençler, "Biz iş görüşmesi diye gittik. Eski Gençlik Kolları Başkanı Haldun Çakmak, bize iş görüşmesine gideceğiz dedi diye gittik. Partimizden üyeliğimizi silmedik ve CHP'ye de üye olmayı hiç düşünmedik. AK Parti Eski Gençlik Kolları Başkanı tarafından kandırıldık" diye konuştu.

İstifaya ilişkin açıklama

İddialarla ilgili AK Parti İzmir İl Gençlik Kollarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti kuruluşundan bu güne kadar demokrasinin üstünlüğünü savunmuş, her daim milletinin kararını ilke edinmiş bir partidir. Ülkemize yaptığı nice hizmetlerin yanında anti demokratik uygulamalara maruz kalan da hep kendisi olmuştur.

AK Parti'ye gönül veren gençlik bugüne kadar tamamen gönüllü olarak liderinin arkasındaki sağlam duruşuyla ve ülkesine hizmet etme aşkıyla tanınmış bir gençliktir.

Kişisel çıkarları ön plana alan ve bu çıkarlar uğruna oyunlar kurabilecek zihniyetlerin karşısında dimdik durmuş bir gençliktir.

Bugün yaşanan olayların sahne arkasındaki bahsedilmeyen gerçekliği, etik değerlerimiz adına olay sahipleri ve bizlerin arasında sonsuza dek kalacaktır."