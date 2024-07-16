AK Parti'den İsrail'in Han Yunus katliamına çok sert tepki!
Siyonist İsrail'in Han Yunus'taki sivil katliamına AK Parti'den çok sert tepki geldi.
Siyonistler binlerce sivilin sığındığı Han Yunus'u bombaladı.
Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıda, enkaz altında kalanları kurtarma çalışması sürüyor.
Ömer Çelik: Lanetliyoruz!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Han Yunus kentine saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında sert ifadeler kullandı.
Çelik şunları söyledi:
"İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz.
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Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz.
İsrail’in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."