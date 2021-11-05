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Gündem AK Parti’den İP’li Türkkan’a tepki: Provokatör olduğunuz ortaya çıktı
Gündem

AK Parti’den İP’li Türkkan’a tepki: Provokatör olduğunuz ortaya çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şehit ağabeyine küfür eden İP’li Lütfi Türkkan’a sert tepki gösterdi. “Müfteri bir provakatör olduğunuz net bir şekilde ortaya çıkmıştır.” diyen Akbaşoğlu, “Rezillikleri Milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 21:42:00 - 2021-11-05 21:57:34
AK Parti’den İP’li Türkkan’a tepki: Provokatör olduğunuz ortaya çıktı

AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: 

“Müfteri bir provokatör olduğunuz net bir şekilde ortaya çıkmıştır.  

Bingöl’de Milletimizin gözü önünde cereyan eden olaya dair aşağıdaki açıklamanız bunun en açık  ispatıdır.

Kendi yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi 

Milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak.”

İP'li vekil şehit ağabeyine küfretmişti

Akşener'e, tepki göstermeye çalışan şehit ağabeyinin "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleri üzerine ise İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, ağza alınmayacak bir küfür etti.

Tepkili ağabeyin kulağına "Senin bacını si..." diyen Türkkan kendini korumalarının kollarına attı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Meral Akşener suspus oldu!

Başta sosyal medya olmak üzere tepkiler çığ gibi büyüdü.İyi Parti'den ise henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi. Kendilerini 'milliyetçi' olarak tanımlayan partililerin dışında, parti liderleri Meral Akşener'in sessizliği de sürüyor. Akşener'in şehit ağabeyine küfreden veliki Türkkan'a nasıl tepki göstereceği merak konusu oldu.

 

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