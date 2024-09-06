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Gündem AK Parti'den İmamoğlu’na sert uyarı! "İstanbullular İETT’de can vermek istemiyor”
Gündem

AK Parti'den İmamoğlu’na sert uyarı! "İstanbullular İETT’de can vermek istemiyor”

Yeniakit Publisher
2024-09-06 12:51:00 -
AK Parti'den İmamoğlu’na sert uyarı! "İstanbullular İETT’de can vermek istemiyor"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP yönetimindeki İstanbul'da artan ulaşım sorununa tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Partili Kabaktepe, "Ulaşımda kaza veya arıza olması elbette mümkündür. Ancak, kazaların ve yangınların rutinleşip normalleşmesi büyük bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un ulaşım sorunu vatandaşı çileden çıkarmaya devam ediyor.

Sık sık arızalanan metrobüsler, yürümeyen yürüyen merdivenler ve çalışmayan asansörler nedeniyle toplu taşımada ciddi aksaklıklar meydana geliyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, artan ulaşım sorununa ve meydana gelen kazalara ilişkin CHP yönetimindeki İBB'ye sert tepki gösterdi.

"İSTANBUL'UN ULAŞIMI ÖLÜMCÜL TEHDİDE DÖNÜŞTÜ"

AK Partili Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İBB yönetimini uyarıyoruz!

Bakımsızlık, koordinasyonsuzluk ve ihmaller, İstanbul'un ulaşımını çileden çıkarıp; Allah korusun, 'ölümcül bir tehdide' dönüştürdü...

Bozulan otobüsler, yanan metrobüsler ve duraklarda çileyle bekleyen on binlerce İstanbullu...

Ulaşımda kaza veya arıza olması elbette mümkündür. Ancak, kazaların ve yangınların rutinleşip normalleşmesi büyük bir tehdit oluşturuyor.

İstanbullular, İETT'de can vermek istemiyor!"

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