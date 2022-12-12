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Ekonomi AK Parti'den heyecanlandıran EYT açıklaması! Takvim belli oldu
Ekonomi

AK Parti'den heyecanlandıran EYT açıklaması! Takvim belli oldu

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemede son aşamaya gelindi. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin takvim belli oldu. AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 17:15:00 - 2022-12-12 17:56:31
AK Parti'den heyecanlandıran EYT açıklaması! Takvim belli oldu

AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu.

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemede son aşamaya gelindi. Kafalardaki en büyük soru işaretiyse emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. EYT konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

EYT düzenlemesi Ocak'ta Meclis'e geliyor

EYT düzenlemesi ile ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi. Düzenlemenin 2023'ün ocak ayında başlayacağı duyuruldu. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

"En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin bu ay içinde Meclis'e sunulmasının planlandığını söyledi. Bilgin, "Herkesi dinliyoruz. Kamuya ve özel sektöre yükünü hesaplıyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

EYT için detaylı çalışmanın sürdüğünü vurgulayan Bakan Bilgin, bütün verilerin ortaya çıktıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

"Korkunç bir bilgi kirliliği var, her söylenene inanılmamalı"

Konuya ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Akay Tekin, şunları kaydetti:

"Toplumun gündemini uzun dönemdir işgal eden bir konu. Sadece çalışanlar değil toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Çok fazla yorum duyuyoruz korkunç bir bilgi kirliliği var. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Bakanın açıklamaları dışında başka bir şeye itibar edilmemesi gerekiyor.

Sayın Bakan dün Meclis'te açıklamada bulundu. Bundan sonraki süreçte Bakanlık çalışmayı tamamlayacak. Çalışma, Sayın Cumhurbaşkanına arz edilecek. Nihayetinde bir bütçe meselesidir bu. Sayın Cumhurbaşkanının kararını verdikten sonra Meclis gündemine gelecek, komisyonlarda görüşülecek. Farklı partilerin konuyla ilgili teklifleri var. Dolayısıyla tüm partileri de ilgilendiriyor. Onların komisyonda müdahaleleri ve teklifleri olacak. Komisyonda şekil aldıktan sonra Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Görüşmeler sırasında milletvekilleri değişiklik önergeleri verebilirler. Bunun için mevcut durum için söylüyorum Sayın Bakanın açıklamaları dışında çok fazla itibar edilmemesi lazım."

EYT bekleyen ne yapmalı?

Tekin, EYT bekleyenlere de şu önerilerde bulundu:

"Çok yoğun bir talep olacak. Dolayısıyla haklarınızın zayi olmaması ve bir an önce haklarınıza kavuşabilmeniz için bazı işlemleri yapmanızda fayda var. E-devlet üzerinden girebilirsiniz, hem 4A yani SSK dediğimiz eski, hem 4B yani eski Bağkur dediğimiz, hem de 4C kamu görevlilerinin hizmet dökümlerine bakmaları gerekiyor. Orada doğum tarihleri doğru mu, ilk işe girişleri doğru mu, daha sonra hizmet dökümlerinde çalışma gün sayıları doğru mu. Bunları birçok vatandaşımız bilemiyebiliyor. EYT çıktığında milyonlarca başvuru olacak bunları düzeltmeleri mümkün değil daha sonra. Onun için mümkünse bir an önce e-devlet üzerinden bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli. Hata varsa eğer bir an önce bağlı oldukları il müdürlüklerine gidip düzelttirmeleri gerekiyor. Yoğunluk başladığı zaman bunu yapamazlar.

Borçlanmalar çok önemli. Kadınların doğum borçlanmaları, erkeklerin askerlik borçlanmaları. Borçlanmalarını e-devlet üzerinden yapabiliyorlar. Borçlanma talebini yapabilirler, birden fazla kurumda yani hem SSK'lı hem Bağkur'lu hem emekli sandığı olarak çalışmışsanız bunların birleştirilmesi gerekiyorsa e-devlet üzerinden birleştirmeyi gerçekleştirsinler. Prim ödeme gün sayınızı yeterli görmüyorsanız, askerliği borçlanmanız lazım."

 

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