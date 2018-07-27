0553 313 94 23

AK Parti'den HDP'li Ahmet Şık'a tazminat davası!

AK Parti, HDP Milletvekili Ahmet Şık'a 23 Temmuz'daki Meclis konuşmasında dolayı 100 bin liralık dava açtı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:19
AK Parti'den HDP'li Ahmet Şık'a tazminat davası!

AK Parti avukatı Burhanettin Sevencan ve Muammer Cemaloğlu HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a, 23 Temmuz'da TBMM'de yaptığı konuşmadan dolayı dava açtı. Açılan davanın dilekçesinde, Şık'ın, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi üzerine söz talep edip Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı belirtildi.

Şık'ın, konuşmasında, "yasa tasarısının içeriği ile ilgisiz şekilde, AK Parti hakkında akla, mantığa ve vicdana sığmayan, tamamen iftira niteliğinde bazı açıklamalar yaptığı, açıklamalarında AK Parti'ye yönelik, katlanılması asla mümkün olmayan çok ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu" ifade edilen dilekçede, Şık'ın konuşmasından bölümlere yer verildi.

Şık'ın söylemleri üzerine TBMM Genel Kurulunda gerginlik yaşandığı ve oturuma ara verildiği belirtilen dilekçede, akabinde, Şık'ın iki birleşim Meclisten çıkarma cezası aldığı hatırlatıldı ve şöyle denildi:

"Davalının yapmış olduğu konuşmada iktidar partisi olan müvekkil Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında sarf ettiği ifadelerin ve iddiaların tamamı gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Bu tarz asılsız iddialarla gündeme gelmek, davalının mensubu bulunduğu partinin siyasi ideolojisi haline gelmiştir. Davalının, davaya konu açıklamalarında bahsettiği hususlar akıl, mantık ve vicdanla bağdaşmayan, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen hakaret ve iftira kastıyla ortaya atılmış asılsız ve mesnetsiz olmanın ötesinde, açıkça müvekkilin kişilik haklarını ihlal eden mahiyettedir.

Bu çerçevede davalı Ahmet Şık'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetine ve AK Parti milletvekillerine yönelik bu hakaret, tehdit ve küfürleri hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız birer saldırıdır."

Dilekçede, Şık'ın "akla, mantığa, vicdana aykırı iddialarının kabul edilebilir olmadığı", "bu iddialarla açık ve galiz hakarette bulunarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve suç isnadında bulunduğu"ifade edildi. 

Şık'ın, siyasi eleştiri adı altında yapılan, fakat orantısız ve gerekli olmayan sözler içeren konuşmasının "düşünce açıklaması ve eleştiri" olarak kabul edilemeyeceği kaydedilen dilekçede, "bu denli ağır hakaretlerin düşünce açıklaması olarak kabulü halinde kişilik değerlerinin, hukuk ve anayasal güvenden yoksun kalacağı" belirtildi.

Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, "Şık'ın, bir siyasetçiye yakışmayacak düzeydeki çirkin üslubuna karşı caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerektiği" ifade edilerek, Şık'tan 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:19
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK Parti
  4. HDP milletvekilleri
  5. Ahmet Şık
  6. tazminat davası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşekleri boyayıp Zebra diye yutturdular! Böylesi ne görüldü ne duyuldu
    1. Eşekleri boyayıp Zebra diye..
    2. MİT Moğolistan FETÖ okulları müdürü..
    3. 7 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    4. Diş eti nasıl korunur?
    5. İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
    6. İstanbul'da akıllara durgunluk veren..
    7. Pişirmeden yediği çiğ balık, elini bu..
    8. Bedelli askerlik başvurusu ne zaman..
    9. MİT yurt dışındaki FETÖ'cüyü yakaladı!..
    10. Şizofreni hastasının boşaması geçerli..
    11. Bedelli askerlik başvuruları 2018 ne..
    12. ‘Kudüs’ün Yüzleri’ fotoğraf..
    13. 2018 bedelli askerlik ücreti hangi..
    14. 50 yıldır su yerine çay içiyor! 'Bir..
    15. Fatih Terim'den dikkat çeken 'Ozan..
    16. 'Türk hükümetine saygılarımı iletiyorum'
    17. Mahkeme kararıyla boşanan eşler, dinen..
    18. Hindistan'da şiddetli yağış! 9 kişi..
    19. 'Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ABD'ye..
    20. Trombosit düşüklüğü nedir?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...