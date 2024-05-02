AK Parti'den görüşmeye ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunacak!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunacağını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.
Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.
Gündem
Hangisi gerçek Özgür Özel? TSK’nin arkasındayım diyen mi? TSK’ya hakaretten ceza alan Şebnem Korur Fincancı’nın önünde eğilen mi?
{relation id:1849324 slug:'cumhurbaskani-erdogan-ile-ozgur-ozel-gorusmesinin-saati-ve-yeri-belli-oldu'}