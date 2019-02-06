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AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Siz önce soykırım yaptığınız 10 ülkeyle yüzleşin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'na tepki göstererek 'Macron’un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkındaki asılsız iddiaları esas alan kararını kınıyoruz' ifadesini kullandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:36
AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Siz önce soykırım yaptığınız 10 ülkeyle yüzleşin!

Ömer Çelik'in açıklamasından satırbaşları:

Macron’un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkındaki asılsız iddiaları esas alan kararını kınıyoruz.

Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına Macron’un attığı bu adım, diyaloğu engeller niteliktedir.

"Fransa, Afrika'da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşsin"

Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa’nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad’da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir.

Macron tarihle yüzleşmeyi siyaset konusu yapmak istiyorsa, kendi ülkesinin tarihiyle yüzleşmeyi tercih etmelidir.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:36
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