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Gündem AK Parti'den flaş 'WhatsApp' açıklaması: Önümüzdeki günlerde...
Gündem

AK Parti'den flaş 'WhatsApp' açıklaması: Önümüzdeki günlerde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Whatsapp tartışmalarına ilişkin "Uzun süredir tartıştığımız bir egemenlik durumu da söz konusu. WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti. Kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Devletlerin egemenlik hakları siber dünyada da geçerlidir. Önümüzdeki günlerde bu konu daha çok tartışılacak." diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 11:54:00 -
AK Parti'den flaş 'WhatsApp' açıklaması: Önümüzdeki günlerde...

NTV'de canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal şunları söyledi;

Koronavirüsle mücadele ve aşı çalışmaları

"Önümüzdeki günlerde yeni doz aşılar gelmeye başlayacak. Biz Cumhurbaşkanına eşlik ettik, aşı yaptırmadık.

MKYK üyelerimizden sırası gelen 3 doktor ve 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu.

Whatsapp tartışması

Burada asıl konu sizin bir reklam haline gelmeniz. Cambridge Analytica olayında olduğu gibi verilerimizin manipülasyon ya da reklam amaçlı kullanılması açısından bizim önemli.

Uzun süredir tartıştığımız bir egemenlik durumu da söz konusu. WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti.

Kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Devletlerin egemenlik hakları siber dünyada da geçerlidir. Önümüzdeki günlerde bu konu daha çok tartışılacak.

Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi

'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi bu millete hakarettir.

Siyasetçi olarak milletin önüne çıkıp siyasetinizi yaparsanız. Siyaset kurumu son derece kıymetlidir.

Vatandaşlar sandıkta siyasi iradesini emanet olarak sandıkta verirler. 50+1'i alan millet adına, millet iradesini devlet yönetimine yansıtır.

Milletin seçtiği partili bir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olmuşsa, millet adına devleti yönetecektir. Buradaki tarafsızlık hukuki bir tarafsızlıktır. Cumhurbaşkanı hukuki olarak tarafsızdır.

Muhalefetimizin temel sorunu şu, CHP her gün oluşturduğu suni gündemlerle Türkiye'nin enerjisini tüketiyor. Bizim işimiz CHP'nin günlük oluşturduğu yalanlara cevap vermekle geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir resim paylaşıyor, sizin verdiğiniz cevaplar ilgilenmiyor. Suni gündem arayacaksak buradaki suni gündem Kılıçdaroğlu ve CHP'nin oluşturduğu gündemdir. Bizim AK Parti olarak çok pozitif bir gündemimiz var.

Türkiye pandemi sürecinde salgınla en iyi mücadele eden 5 ülkeden bir tanesi. Türkiye'nin bu süreçten pozitif ayrışmasıyla ilgileniyoruz."

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Yorumlar

MİLLET

CHP kurulmuş kurali aynı yağcı değil yıkıcıdır 1946 yılına kadar karşisında sıyasi parti yoktu kendi kendini seçtiriyordu seçmen korkudan oy veriyordu ne zaman demokrat partisi kuruldu chp de yerle yeksan oldu İnönü baktı olmuyor her seçimde iyce batıyorum ihtılal yaptırdı mehrum medresi ve arkadaşlarını idam etti kurtuldu ama hep ondan sonra koalisyon oldu yanı tek başina iktidar olamadılar yinede olmayı Allah nasip etmesin bunlara sevgili dostlar
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