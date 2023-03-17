AK Parti'den flaş seçim hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, AK Parti'nin, seçimler için vitrinini yüzde 80’e yakın oranda yenilemeyi planladığını belirtti.

Aydemir, önemli kulis bilgilerine yer verdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bürokrasiden istifaların son gün artması bekleniyor. 2018 seçiminde AK Parti’ye 7 bin başvuru yapılmıştı. Parti yetkilileri, bu seçimde başvurunun 10 bini bulmasını bekliyor. (...)

Bazı eski AK Partili isimler Saadet Partisi ile temasta… AK Parti önceki dönem milletvekillerine de listelerinde yer vermeye hazırlanıyor. Listelerin büyük ölçüde yenilenmesi planlanıyor. Partide, üç dönem yasağının esnetilmesi düşünülüyor. AK Parti, bazı illerde eski il başkanlarının önünü açabilmek için yıllardır aday olan ağır isimleri, diğer bölgelere İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere kaydıracak.

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AK Parti, vitrini yüzde 80’e yakın oranda yenilemeyi planlıyor. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Hüda-Par’la yapılan işbirliğinin yansımalarını görmüş olacağız."