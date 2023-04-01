AK Parti'den flaş seçim hamlesi! Harekete geçildi

Yurt dışında kayıtlı 3,3 milyon civarındaki seçmenin desteğini almak için, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında sandık kurulacak merkezlerde, AK Parti son bir aydır verilecek her oy için hummalı bir çalışma yürütüyor.

AK Parti'nin, Yurt Dışı Seçim Koordinasyonu Merkezi yöneticileri tarafından gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde stantlar kuruldu. Ayrıca evler tek tek ziyaret edilerek seçmen kayıtlarının güncellenmesi konusunda gurbetçilere teknik destek veriliyor. Bir yandan da gurbetçiler, adres beyanlarını yapmaları için konsolosluklara taşınıyor.

Erdoğan'ın mektubu dağıtılıyor

Bugüne kadar binlerce gurbetçinin kapısını çalan AK Parti'nin yurt dışı seçmenden sorumlu yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu da dağıtıyor. Mektupta Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşlar için bugüne kadar hayata geçirilen projeleri hatırlatıyor ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemine dikkati çekiyor: "Ülkemizin geleceğine yönelik en güçlü desteği vermeye devam edeceğinize olan inancım tamdır."

Yüzde 1,5 katkı bekleniyor

AK Parti kaynakları, 2018 seçimlerinde Erdoğan'ın yurt dışından yüzde 60'tan fazla, AK Parti'nin ise yüzde 52'den fazla oy aldığını hatırlatarak, hedeflerinin 14 Mayıs seçimlerinde bu rakamların üzerine çıkmak olduğunu söyledi. Parti kurmayları, yurt dışından gelecek oylardan toplam oylara en az yüzde 1,5 katkı beklediklerini kaydetti. 2018 seçimlerinde yurt dışında sandığa gitme oranı yüzde 50’nin üzerine çıkarak tarihin en yüksek rakamı yakalanmıştı.

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KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ / YÜCEL KAYAOĞLU