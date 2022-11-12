  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte millete bakış açıları! CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'aptal'a sahip çıktı!

Kral Charles’a yumurta fırlatan öğrencinin akıbeti belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ahlaksız yalana ilişkin açıklama!

M. Kemal'in ölüm yıl dönümünde İmamoğlu'nun eşiyle dans edip eğlenmesine sert tepki! Kemalistler yollarda dikildikleriyle kaldı

Türkiye'den aldığı askeri araçlarla terör örgütlerini dize getiren Nijerya, yeni silahını duyurdu!

EYT'te tarih ve kapsam netleşti! Bakan Bilgin'den flaş açıklama

Biden özür diledi

Türkiye yatırım merkezi haline geldi! Açıklamaya göre, Türkiye'ye 9 ayda 9,3 milyar dolar yatırım geldi

İhanetin karşılığı bu mu? İdam edilmesi gereken hainlere 'pes' dedirten ceza! FETÖ'cü generaller için flaş karar!

İslam Memiş son dakika yatırım tavsiyesi verdi! 'Elinizdeki altını satmayın' diye uyarmıştı! Altın fiyatlarında yeni seviyeyi açıkladı
Siyaset AK Parti'den flaş karar! Erdoğan uyarmıştı
Siyaset

AK Parti'den flaş karar! Erdoğan uyarmıştı

Türkiye'de seçim takvimi yaklaşırken AK Parti'den kritik bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dönüm noktası olarak nitelendirdiği 2023 seçimleri için AK Parti, yeni milletvekili adaylarını vatandaşa sorarak belirleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 09:30:00 -
AK Parti'den flaş karar! Erdoğan uyarmıştı

AK Parti yönetimi 2023 seçimlerinde milletvekilliğine aday gösterilecek isimler için iki ayrı çalışma yürütüyor. AK Parti’de, mevcut milletvekillerinin Meclis ve saha performansı çapraz verilerle ölçülürken, bir yandan da yeni isimler için vatandaşların talepleri alınıyor. 

İllerde şimdiden yüzlerce aday adayının ortaya çıktığını belirten AK Parti kurmayları “Milletvekili aday listesi seçim sonuçlarını en az yüzde 3 etkiliyor. Bu nedenle, adaylar belirlenirken vatandaştaki karşılığı, uyum ve bölge dengesi esas alınacak. Şu anda her ilde vatandaşa ‘Kimi aday görmek istediklerine’ yönelik açık uçlu sorular soruluyor. Mevcut milletvekillerinden memnuniyetleri ölçülüyor. Halkın istediği, vatandaşın onay vereceği isimler arasından değerlendirme yapılacak. Bugüne kadarki seçimlerin en kritik olanı 2023’te gerçekleştirilecek. Bu sebeple çok hassas bir çalışma yürütülecek” dedi.

Değişim beklentisi

İl, ilçe başkanlarının milletvekilliği adaylıkları konusunda MKYK’da bir karar alınacağını belirten AK Parti kaynakları “Büyük ihtimalle teşkilat yöneticilerinden parti yönetiminin izni olmadan adaylık için görevlerinden istifa etmemeleri istenecektir. Ayrıca üç dönemini doldurmayan veya son kongrede seçilen il-ilçe başkanlarının milletvekili adayı olarak ortaya çıkmamalarına yönelik bir dizi karar alınacaktır” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti kurmayları, önceki seçimlerde de AK Parti’de en az yüzde 50 oranında değişime gidildiğini hatırlatarak “Bu seçimde de mevcut milletvekillerinin belki yarısından fazlası değişecektir. Üç dönemlikler var, kendi isteği ile yeniden aday olmak istemeyenler var. Tüm bunlarla birlikte önceki seçimlere oranlara daha fazla bir değişim beklenebilir” diye konuştu.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23