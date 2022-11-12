AK Parti'den flaş karar! Erdoğan uyarmıştı

AK Parti yönetimi 2023 seçimlerinde milletvekilliğine aday gösterilecek isimler için iki ayrı çalışma yürütüyor. AK Parti’de, mevcut milletvekillerinin Meclis ve saha performansı çapraz verilerle ölçülürken, bir yandan da yeni isimler için vatandaşların talepleri alınıyor.

İllerde şimdiden yüzlerce aday adayının ortaya çıktığını belirten AK Parti kurmayları “Milletvekili aday listesi seçim sonuçlarını en az yüzde 3 etkiliyor. Bu nedenle, adaylar belirlenirken vatandaştaki karşılığı, uyum ve bölge dengesi esas alınacak. Şu anda her ilde vatandaşa ‘Kimi aday görmek istediklerine’ yönelik açık uçlu sorular soruluyor. Mevcut milletvekillerinden memnuniyetleri ölçülüyor. Halkın istediği, vatandaşın onay vereceği isimler arasından değerlendirme yapılacak. Bugüne kadarki seçimlerin en kritik olanı 2023’te gerçekleştirilecek. Bu sebeple çok hassas bir çalışma yürütülecek” dedi.

Değişim beklentisi

İl, ilçe başkanlarının milletvekilliği adaylıkları konusunda MKYK’da bir karar alınacağını belirten AK Parti kaynakları “Büyük ihtimalle teşkilat yöneticilerinden parti yönetiminin izni olmadan adaylık için görevlerinden istifa etmemeleri istenecektir. Ayrıca üç dönemini doldurmayan veya son kongrede seçilen il-ilçe başkanlarının milletvekili adayı olarak ortaya çıkmamalarına yönelik bir dizi karar alınacaktır” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti kurmayları, önceki seçimlerde de AK Parti’de en az yüzde 50 oranında değişime gidildiğini hatırlatarak “Bu seçimde de mevcut milletvekillerinin belki yarısından fazlası değişecektir. Üç dönemlikler var, kendi isteği ile yeniden aday olmak istemeyenler var. Tüm bunlarla birlikte önceki seçimlere oranlara daha fazla bir değişim beklenebilir” diye konuştu.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ