AK Parti'den flaş karar! Erdoğan sinyalini vermişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün katıldığı yayında AK Parti’nin milletvekili listeleri konusunda değişim sinyali vermesinin ardından gözler, geçici aday listesine çevrildi. AK Parti listelerinde 3 ismin değişeceği öğrenildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun AK Parti'de adaylıktan çekilen eski Esenyurt Belediye Başkanı AK Parti İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu’nun yerine İstanbul eski İl Başkanı MKYK Üyesi Bayram Şenocak listeye girecek.

Süresi içinde Belediye Meclisi Üyeliği görevinden istifa etmediği belirlenen İstanbul 1. Bölge adayı Mustafa Naim Yağcı’nın yerine avukat Muhammet Enes Savaş gelecek.

Sırasını beğenmediği için çekilen Samsun 8. sıra adayı Kadir Kayan’ın yerine de bugün yeni bir isim belirlenecek.

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Erdoğan önceki gün katıldığı yayında AK Parti’nin milletvekili listeleri konusuna da değinmiş ve değişiklik sinyali vermişti. Erdoğan, “Bazı hatalarımız bazı illerimizde olmadı değil. Cumaya kadar süremiz var” demişti.