AK Parti'den flaş 'İş Bankası' açıklaması: CHP ödemeleri yapmıyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadelerde bulundu:

Hukuki açıdan bir problem yok. Parlamento yetkilidir bu konuda. Onlar bu hisselerden bir şey almıyoruz diyorlar. Bakın CHP ile TDK ve TTK arasında çok ciddi bir tartışma vardır. Bunda CHP'nin ödemeleri savsaklanması şeklinde bir tartışmadır. Bu ilk olarak 1966 yılında ortaya çıktı. CHP, Atatürk'ün mirasına direnerek ödemeleri yapmazken, mahkeme dedi ki bu vasiyet uy ve öde. Sonra 1973'te, 1977'de, 1978'de ve 1993 yıllarında aynı şekilde davrandılar ve ödemeleri geciktirdiler. CHP bu meblaları ödememek için, kurumların Atatürk'ün kurduğu kurumlar olmaktan çıktığı gerekçesiyle dava açtı.

Bu şekilde bir tarih devam etti. CHP ile Türk Dil ve Tarih Kurumları arasındaki tüm davalar CHP'nin aleyhine sonuçlanmıştır. Basın mensubu ve araştırmacı arkadaşlarımız baksınlar, TDK ve CHP arasında ne gibi tartışmalar olmuştur ve bunlar hangi sebeple mahkemeye taşınmıştır? Atatürk'ün mirasının temsil edilmesi gereken tek yer Türkiye Cumhuriyeti'dir. Burada amaç TDK ile TTK'nın gelirsiz kalmamasıdır. Halbuki defalarca CHP, TDK ve TTK'yı bu gelirden yoksun bırakmıştır. Gelinen noktada bu bahsettikleri şeyin bir geçerliliği yok. CHP, Atatürk'ün mirasına gerçekten değer veriyorsa söylemesi gereken şey şuydu. Bir partinin bankacılık yapması söz konusu olamaz. Esasında CHP'nin buna öncülük etmesi gerekirdi. CHP'nin söylediklerini hiçbir hukuki ve tarihi değeri yok. Atatürk milletimizin ortak değeridir. Onun mirası milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti devletinde teslim edilmelidir.