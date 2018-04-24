AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması

Partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal,HÜDA-PAR ve Demokrat Parti ile seçimn ittifakı yapılıp yapılmayacağına yönelikj gelen soruya cevap verdi. Ünal, HÜDA-PAR ve Demokrat Parti ile herhangi bir ittifak görüşmesinin şu an planlanmadığını söyledi.