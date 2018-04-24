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AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, HÜDA-PAR ve Demokrat Parti ile herhangi bir ittifak görüşmesinin şu an planlanmadığını söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 16:31
AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması

Partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal,HÜDA-PAR ve Demokrat Parti ile seçimn ittifakı yapılıp yapılmayacağına yönelikj gelen soruya cevap verdi. Ünal, HÜDA-PAR ve Demokrat Parti ile herhangi bir ittifak görüşmesinin şu an planlanmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:31
  1. Mahir Ünal
  2. HÜDA-PAR
  3. AK Parti MYK

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