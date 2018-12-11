AK Parti'den flaş Hakan Fidan açıklaması

AK Parti MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan'la ilgili iddiayı yalanlayarak, 'Herhangi bir ABD senatosunun, herhangi bir organına ya da herhangi bir komisyonuna resmi bir sunum söz konusu değildir' ifadesini kullandı.

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