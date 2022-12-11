AK Parti'den flaş EYT açıklaması! "Ne söylediysek o"

Bakan Akbaşoğlu “İnşallah sonuna geldik. Muhtemelen Kabine sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna deklare ederek çerçevesini paylaşacak.” dedi.

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

“1999'da yasal düzenleme yapıldı. Prim gün, çalışma gün ve yaş şartı getirildi. Bu üç şartı taşıyanlar o mevzuata göre 1999'dan bugüne kadar emekli olma hakkını kazanmış oldu.

EYT'li arkadaşlarımız bu meseleyi çözerse AK Parti çözer diyorlar. Biz de buna asla duyarsız kalmıyoruz. Çalışma talimatını Sayın Cumhurbaşkanımız hem bizlere hem Çalışma Bakanımıza verdiklerinde çalışmayı başlattık. İnşallah sonuna geldik. Muhtemelen Kabine sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna deklare ederek çerçevesini paylaşacak.

Bu konuyla ilgili işçi sendikalarının, işveren sendikalarının, EYT platformlarının talepleri var. Bir karar verilecek ve inanıyorum ki bütün toplum kesimlerinin en geniş manada faydalandığı çalışmayı ortaya koyacağız.

Biz, ne söylediysek onu yaptık. Yaptıklarımızı söylüyoruz. İlkeli, ahlaklı siyaset anlayışımızı her vesileyle ortaya koyuyoruz. Bu konuda herkes müsterih olsun.