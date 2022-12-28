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Ekonomi AK Parti'den flaş EYT açıklaması!
Ekonomi

AK Parti'den flaş EYT açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili verdiği müjdenin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kanun teklifinin en kısa zamanda Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 22:41:00 -
AK Parti'den flaş EYT açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında yaş şartı olmayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşları, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT konusunda gerekli adımları atacaklarını dile getirdiklerini hatırlattı.

Bu 5 adımın sonuncusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesi olduğuna dikkati çeken Akbaşoğlu, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin tek tek yerine getirildiğine şahit olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. AK Parti söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir parti. İlkeli siyaset yürüten bir parti. Müjde, EYT'de yaş şartı yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verdiğimiz sözü tuttuk. Tüm EYT'li kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"En kısa zamanda Meclis Başkanlığına sunulacak"

"Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar, yaparsa Erdoğan yapar." mesajını veren Akbaşoğlu, EYT düzenlemesini de içeren kanun teklifinin en kısa zamanda Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

Bugüne kadar hiçbir toplum kesimine verdikleri sözün hilafına bir yaklaşım sergilemediklerini, sergilemeyeceklerini belirten Akbaşoğlu, tüm toplum kesimlerinin refahını, alım gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Yorumlar

vataandas

muhendislere de 90 100 puanla ise aliyorlar oda alti kisi milletin hakkini yemek resmen

İsmail

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Rabb'im hayırlı maddi ve manevi hayırlı imkanlar versin inşallah. Reis bey, Devlet bey, sayın Bilgin, sayın Nebati, sayın Destici ????????????????????
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