AK Parti'den flaş "elektrik faturası" açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kanal7 ekranlarında Başkent Kulisi programında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Elektrik faturalarına ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Şunu görmek lazım, elektrik faturaları bir günde bu noktaya gelmedi. 2021 yılı içerisinde Türkiye hazinesi su faturalarının yüzde 75'i devlet ödedi, elektrik faturalarının yüzde 25'ini devlet ödedi. Geçtiğimiz yıl verilen destek 100 milyar liradır. Kamunun da kaybı 54 milyar lira. Doğrudan doğruya hükümetin vatandaşa verdiği bir destek var. Türkiye ve Çin sadece pandemi döneminde büyüme sağladı. Muazzam bir üretim aksaması olmuştur, Türkiye çok şükür tedarik zincirlerinde kırılma olmadan 2020'yi atlattı" ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle enerji fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çeken Numar Kurtulmuş, "Doğalgazdaki fiyatlar eksi olarak vatandaşa yansıdı buna rağmen yine de çok yüksek fatura. Fakat bir mazeret gibi söylemiyorum. Vatandaşlarımızı derinden sarstığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız 210 kwata geri çıkardı. Zaruri olarak çıkan fiyatların vatandaşların üzerindeki baskılarını biliyoruz ve neler yapabiliriz düşünüyoruz" dedi.