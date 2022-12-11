AK Parti'den flaş "cemaat ve tarikat" açıklaması! Kararlarını böyle duyurdular
Bir kızın küçük yaşta cemaat mensubu tarafından istismar edildiği iddiasıyla ilgili konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, konu üzerinden bütün cemaatlerin töhmet altına alınmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.
6 yaşındaki çocuğun bir cemaat mensubuyla zorla evlendirildiği iddiası yargıya taşınırken, konu bütün yönleriyle araştırılıyor. Gündemdeki yerini konuyan zorla evlendirme ve cinsel istismar iddiasıyla ilgili iktidar kanadından net mesajlar gelmeye devam ediyor.
Söz konusu iddialarla ilgili konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, konu üzerinden bütün cemaatlerin töhmet altına alınmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.