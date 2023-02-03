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Medya AK Parti'den flaş adım! Çok ama çok kritik hamle geliyor
Medya

AK Parti'den flaş adım! Çok ama çok kritik hamle geliyor

AK Parti yönetiminin, milletvekili listelerinde büyük değişiklikler yapmayı, toplumda karşılığı olan sürpriz isimlere yer vermeyi, farklı kesimlerin temsil edilmesini sağlamayı ve yeniliği amaçladığını belirten Bülent Aydemir, "Listelerin yüzde 80’inin değişeceği ifade ediliyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 09:05:00 -
AK Parti'den flaş adım! Çok ama çok kritik hamle geliyor

AK Parti yönetiminin, milletvekili listelerinde büyük değişiklikler yapmayı, toplumda karşılığı olan sürpriz isimlere yer vermeyi, farklı kesimlerin temsil edilmesini sağlamayı ve yeniliği amaçladığını belirten Bülent Aydemir, "Listelerin yüzde 80’inin değişeceği ifade ediliyor" dedi. Aydemir, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Daha önce AK Parti’nin parlamento seçimine yükleneceğini ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı ile uyumlu olacak bir Meclis aritmetiğini elde etmeyi amaçladığını yazmıştım. AK Parti yönetimi, bu amaçla listelerde büyük değişiklikler yapmayı, toplumda karşılığı olan sürpriz isimlere yer vermeyi, farklı kesimlerin temsil edilmesini sağlamayı ve yeniliği amaçlıyor. Listelerin yüzde 80’inin değişeceği ifade ediliyor.

Oran çok yüksek görünse de Meclis çoğunluğunun elde edilmesi hayati önemde...

Özellikle geleneksel seçim bölgelerinden büyükşehirlere, doğu illerine kaydırmaların yapılacağı belirtiliyor. AK Parti bunu geçmişte de denedi. Ağır isimlerini kendi seçim bölgeleri dışındaki yerlere gönderdi ve oralarda bu isimlerle umut aşıladı. Aynı şeyi bu seçimde de deneyecek. (...)

Üç dönem kuralının işletilip işletilmeyeceğine Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek ancak bu konunun da serbest bırakılacağı ancak yeni isimlerle birlikte eski isimlerin milletvekili sayısını artıracakları bölgelere kaydırılacakları ifade ediliyor. (...)"

 

 

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