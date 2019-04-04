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AK Parti'den flaş açıklama: Makas daralıyor! Artıya geçmeye çok az kaldı!

İstanbul'da maddi hatalarla ilgili düzeltmeler ve geçersiz oyların yeniden sayılması sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli bir açıklama geldi. Dağ, makasın daraldığını, Binali Yıldırım'ın artıya geçmesine çok az kaldığını duyurdu.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:10
AK Parti'den flaş açıklama: Makas daralıyor! Artıya geçmeye çok az kaldı!

İstanbul'da, son gelen bilgilere göre 18 ilçede geçersiz oylar, 4 ilçede de oyların tamamı sayılıyor.

Süreç devam ederken sayımları takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter'dan önemli bir mesaj geldi.

Dağ şu ifadeleri kullandı:

"Bayrampaşa’da geçersiz oylar http://xn--saylyor-tfbb.Gesayılıyor.Ge çersiz sayılan oylardan her sandıkta en az iki tane Akparti hanesine yazılıyor.Makas daralıyor artıya geçmeye çok az kaldı inşaallah"

KAYDIRMALARDAN VE GEÇERSİZ OYLARDAN SON GELEN BİLGİLER

Edinilen bilgiye göre; Bağcılar’da yapılan itiraz sonucu "kaydırma" olan sandıklarda düzeltmeler sonucu 1304 oy Binali Yıldırım'a yazılmıştı.

Yine aynı şekilde Arnavutköy'de Binali Yıldırım'a 1221 oy yazılırken, bu oyların 676’sının Vatan Partisi adayına, 537’sinin ise Ekrem İmamoğlu’na kaydırıldığı belirlendi.

Beykoz'da da, kaydırma yapılan ve halen devam eden geçersiz oyların sayımından 3191 oy Binali Yıldırım'ın hanesine yazıldı.

KAYNAK: HABER7

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 00:10
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. Binali yıldırım
  4. itiraz
  5. 31 mart
  6. yerel seçimler
  7. geçersiz oylar
  8. Ekrem İmamoğlu
  9. yeniden sayım
  10. kaydırma
  11. SİYASET Haberleri

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