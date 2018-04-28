AK Parti'den flaş açıklama! Bedelli askerlik bekleyenlere kötü haber

Bedelli askerlik bekleyenlere Ak Parti'den kötü haber...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, NTV kanalında katıldığı programda bedelli askerlikle ilgili soruyu da yanıtladı.

AK Parti Parti Sözcüsü, Başbakan Yıldırım'ın yaptığı 'bedelli askerlik düzenlemesine müsbet bakıyorum' açıklamasının Başbakan'ın kişisel görüşü olduğunu ve AK Parti'nin gündeminde bir bedelli askerlik düzenlemesi olmadığını söyledi.