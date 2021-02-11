  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti'den flaş açıklama: Asla müsaade etmeyeceğiz!
Siyaset

AK Parti'den flaş açıklama: Asla müsaade etmeyeceğiz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Türkiye düşmanı odakların desteğiyle ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge için tehdittir. Türkiye’nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir." ifadelerini kullandı. Çelik, "Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 13:26:00 -
AK Parti'den flaş açıklama: Asla müsaade etmeyeceğiz!

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Irak’ın Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekâtında, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz... Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun.

Türkiye düşmanı odakların desteğiyle ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge için tehdittir. Türkiye’nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir

Terörle mücadele ederken aynı zamanda terör devleti kurmak isteyen projelerle de mücadele ediyoruz. Ülkemize saldıranlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Saadet Partisi'nin başına getirileceği iddia edilen isim
Gündem

İşte Saadet Partisi'nin başına getirileceği iddia edilen isim

Gazeteci Hadi Özışık Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni kongreye götüreceğini ve Temel Kara..
Galatasaray Üniversitesi akdemisyenlerinden sözde Boğaziçi eylemi: Bakın ne istediler!
Gündem

Galatasaray Üniversitesi akdemisyenlerinden sözde Boğaziçi eylemi: Bakın ne istediler!

Galatasaray Üniversitesi'nde görevli bir grup akdemisyen Boğaziçi provokasyonuna destek vermek için başlattığı eyleminde konuyu LGBTİ'li azg..
Evde doğal patates cipsi yapımı | Fırında patates cipsi tarifi
Kadın - Aile

Evde doğal patates cipsi yapımı | Fırında patates cipsi tarifi

Lezzetli atıştırmalıklardan olan patates cipsileri uzmanlar hazır ve paket gıdalardan uzak durmayı tavsiye ettiklerinden dolayı evde hazırla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay