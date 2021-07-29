  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrailli teröristler bir Filistinli genci daha şehit etti
Bakan Elvan açıkladı: 2 ay uzatıldı
Rusya’nın yeni nesil savaş uçağı SU-75 sudan ucuz mu? İşte detaylar...
İtalya’da 6 binin üzerinde yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Gündem AK Parti'den fidan bağışı çağrısı
Gündem

AK Parti'den fidan bağışı çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'de birçok noktada mücadele edilen orman yangınlarına dikkati çekerek, fidan dikme çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 20:45:00 -

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'de birçok noktada mücadele edilen orman yangınlarına dikkati çekerek, fidan dikme çağrısında bulundu.

Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanlarımız için birlik olma vakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay