AK Parti'den 'EYT' açıklaması! İşte yeni düzenlemeden yararlanacak kişi sayısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "EYT’ye çok büyük bir beklenti var biliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar burada da vardır. Bugün birkaç televizyon programında bununla ilgili açıklama yaptık. Yaklaşık dört buçuk milyon emekçimiz bu konuda bir çalışmanın artık sonlandırılmasıyla ilgili beklenti içerisinde. İnşallah 2022'nin sonunda bu çalışmayı meclisimizde yasalaştıracağız” ifadelerini kaydetti.

“O bekledikleri düzenlemeye kavuşmalarını da sağlayacağız"

4 buçuk milyon emekçinin tamamının EYT kapsamında bekledikleri düzenlemeye kavuşmalarının sağlanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, “Bu kapsamda biliyorsunuz geçmişte sosyal güvenlikle ilgili çok farklı uygulamalar var ama 1999 yılının Eylül ayından önce farklı bir sigortalılık içinde emekli sandığımız, bağ kurumuz SSK’larımızla ilgili şartlar vardı. Bu şartlar kapsamında bağ kur sigortalarımız, emekli sandığı işitirakçılarımız için kadınlar 7 bin 200 gün pirim öderlerdi. Erkekler 9 bin gün pirim öderlerdi. Yine SSK sigortalıları da kadınlarda 20 yıllık bir sigortalılık süresi vardı ve 5 bin günlük bir pirim ödeme gün sayısı aranıyordu. Yine erkeklerde 25 yıllık bir sigortalılık ve 5 bin günlük bir pirim ödeme gün sayısı aranıyordu. 1999 Eylül ayından itibaren buna bir yaş kriteri eklendi. Sonraki dönemlerde farklı düzenlemeler oldu. Bununla ilgili inşallah bu kapsamlarda olan 4 buçuk milyon emekçimizin tamamının EYT kapsamında o bekledikleri düzenlemeye kavuşmalarını da sağlayacağız. 4 buçuk milyon kardeşimizin tamamı EYT çalışması içerisinde olacak” diye konuştu.