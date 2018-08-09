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AK Parti'den erken seçim mesajı! Eğer teklif gelirse...

Zonguldak'ta temaslarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, önemli açıklamalarda bulundu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:06
AK Parti'den erken seçim mesajı! Eğer teklif gelirse...

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, "Seçimlerle ilk defa yasama ve denetim meclisi seçildi. İktidar yetkisini elinde bulunduran değil, yasama ve denetim meclisi olarak seçildi. İktidar yetkisini millet Cumhurbaşkanı'na devretti. Dolayısıyla yeni bir sisteme geçtik." dedi.

Geldi, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'de yeni bir miladın olduğunu söyledi.

"İLK DEFA YASAMA VE DENETİM MECLİSİ SEÇİLDİ"

24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatan Geldi, "Seçimlerle ilk defa yasama ve denetim meclisi seçildi. İktidar yetkisini elinde bulunduran değil, yasama ve denetim meclisi olarak seçildi. İktidar yetkisini millet Cumhurbaşkanı'na devretti. Dolayısıyla yeni bir sisteme geçtik." diye konuştu.

Mehmet Geldi, belediye başkanları için bir seçimin bitmesinin öbür seçimler için başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Bu seçimlerden alınan cevap ve mesajları değerlendirmek üzere bütün belediye başkanlarımızı ve teşkilatlarımızı yerinde dinlemek suretiyle 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili sürece katkıda bulunmanın yanı sıra daha güzel hizmetler sunmak, milletin gönlünde taht kurmak için neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız." ifadesini kullandı

"CHP BİR TEKLİFLE GELİRSE..."

Bir gazetecinin, "Yerel seçimler erkene alınacak mı?" sorusuna Geldi, yerel seçimlerin erkene alınabilmesi için Anayasa değişikliğinin olması gerektiğine dikkati çekerek, "CHP böyle bir teklif verirse AK Parti ve MHP'nin böyle bir çoğunluğu yok ve 400 sandalye gerekir. Böyle bir teklif gelirse değerlendirilir. Biz seçimler 31 Mart 2019'da yapılacakmış gibi çalışıyoruz." diye cevapladı.

Geldi, "AK Parti Genel Merkez 6. Olağan Büyük Kongresi"yle ilgili soruya ise 18 Ağustos'ta kongrenin gerçekleştirileceğini belirterek, "İnanıyorum ki başta Cumhurbaşkanımız ve partimizin MKYK ile MYK üyeleri tüm değerlendirmeleri teşkilatımızla birlikte yapacaklar. Gerekli revizyonlar yapılacak. Bu konuda çok daha güçlenmiş olarak devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 17:06
  1. Zonguldak
  2. Mehmet Geldi
  3. AK Parti
  4. Anayasa

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus161 sa önce
    NE SEÇİMİ YAV, ÇOK DAHA ÖNEMLİ İŞLER VAR? İDAM NE OLDU? TERÖRİSTLER ÜÇ BEŞ YILLA ÇIKIYOR ! VATAN HAİNLERİ NE OLACAK??? ÇOCUK TECAVÜZLERİ? İDAM İDAM. NE SEÇİMİ 400 VEKİL GEREKİYORMUŞ?? 360 VEKİLLE İDAMI ÖNÜMÜZE GETİRİN, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ GEREĞİNİ YAPAR. SİZ OTURUN
  • melih53melih531 sa önce
    memleket yanıyo erken seçimmiş...dolar 5.5 lere az kaldı .gideceği yerde belli değil artık....erken seçimmiş..demekkiş ilgilendirmiyor bu durum
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