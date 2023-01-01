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Siyaset AK Parti'den erken seçim açıklaması!
Siyaset

AK Parti'den erken seçim açıklaması!

Kanal 7 canlı yayınında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, erken seçim iddialarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 13:12:00 - 2023-01-01 14:31:29
AK Parti'den erken seçim açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, erken seçim iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

6 Nisan'dan önce seçime gidilmesinin zor göründüğünü belirten AK Partili Dağ, erken seçime gitme yollarını şöyle anlattı:

2 türlü seçime gitme imkanı var: Birisi, Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla, diğeri, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetmesi.

'Kendileri bilir'

"Dolayısıyla 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir." diyen Dağ, muhalefetin erken seçim çıkışlarına da cevap verdi:

Muhalefet yokum derse kendileri bilir. Türkiye'nin gündeminde olması gereken bir konu değil.

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