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Siyaset AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Siyaset

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'erken seçim'le ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:40:00 - 2020-10-13 17:45:41
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'erken seçim'le ilgili açıklamada bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız bu konuyla iligli özel bir değerlendirme yapmadı. Ama her seferinde 2023 seçimlerine partimizin ve teşkilatlarımızın hazırlığı konusunda talimatları oluyor. 

Cumhur İttifakı için erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli bunu bugün net bir şekilde bir kere daha açıklamıştır. Bahçeli, zamanında yapılacak genel seçimlerde Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayının Sayın Cumhurbaşkanı olduğunu net bir şekilde olduğunu ifade etmiştir. Bu açıklama için Sayın Bahçeli'ye ve MHP camiasına bir kere daha teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Ülkemizin geleceği için yapılacak daha çok işimiz var.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken arzu edilen konulardan bir tanesi de Türkiye'de erken seçim konusunun gündemden kalkmasıydı. Öngörülebilir zaman dilimi içerisinde seçimlerin yapılması hükümetin ve bütün belediyelerin işlerine vatandaşın verdiği yetki çerçevesinde yoğunlaşmasıydı.

Hatta önceki sistemde hükümetin kurulmasıyla ilgili geçen 6 aylık süre gibi yıllar kaybettiren bir takım yüklerden kurtulma arzusu da bu sisteme geçişin parçasıydı. Dolayısıyla seçimler zamanında yapılacaktır. Cumhur İttifakı için aslında erken seçim gündemde değildir.

Ayrıntılar geliyor...

 

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