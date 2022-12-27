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Siyaset AK Parti'den emeklilere maaş müjdesi
Siyaset

AK Parti'den emeklilere maaş müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 15:28:00 - 2022-12-27 16:17:03
AK Parti'den emeklilere maaş müjdesi

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammına az bir zaman kaldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Dicle Canova'nın gündeme dair sorularını yanıtlayan Dağ, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğinin bir kez daha altını çizdi.

Daha önceki artışlarda seyyanen bir artış yapıldığını belirten Dağ, en düşük emekli aylığına refah payı gelebileceğini ifade etti.

"Burada bir emekli aylığı bağlarken ödemiş olunan prime göre oluyor." diyen Hamza Dağ, Çalışma Bakanlığı'nın süreci yürüttüğünü sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz diye çok net ifade ettik. (En düşük emekli aylığı) Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir. Burada bir emekli aylığı bağlarken ödemiş olunan prime göre oluyor. Çalışma Bakanlığımız süreci yürütüyor."

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Yorumlar

Abdulvahap Serttas

emekliler yetim herkese var emeklilere yok inşallah elimizden tutan olur de vletimize güveniyorum emekliler mağdur durumda inşallah seviniriz

emeklisürüngen

Bıraksınlar boşş masalları, emekliye verecekleri zam oranı neyse secimde alacakları oy oranlarıda aynen o olacak!..
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