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Siyaset AK Parti'den Ekrem İmamoğlu’na sopranoluk yapan Fazıl Say’a tepki
Siyaset

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu’na sopranoluk yapan Fazıl Say’a tepki

Fazıl Say'ın İstanbulluların kar mağduriyeti üzerinden ironi yaparak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savunduğu paylaşımına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir sanatçının insani açıdan böyle bir kriz anında on binler mağdur olmuşken siyasi bir ironi yerine daha insani hassasiyetle davranması gerektiğini düşünürüm." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 18:04:00 - 2022-01-26 18:16:24
AK Parti'den Ekrem İmamoğlu’na sopranoluk yapan Fazıl Say’a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbulluların, yoğun kar yağışında CHP'li İBB'nin yetersiz çalışmaları nedeniyle yollarda mahsur kalması üzerinden siyasi ironi yapmaya çalışan Fazıl Say'a tepki göstererek, "Bir sanatçının insani açıdan böyle bir kriz anında on binler mağdur olmuşken siyasi bir ironi yerine daha insani hassasiyetle davranması gerektiğini düşünürüm." dedi.

İstanbul'da vatandaşlar kar kabusunu yaşarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı lokantasında çekilen fotoğrafı gündeme oturdu. İmamoğlu'na tepki yağarken Fazıl Say, İstanbulluların mağduriyeti üzerinden dalga geçmeye çalıştı. 

Fazıl Say'dan tepki çeken görüntü

Say, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!” notunu düştü.

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Say'ın tepki çeken paylaşımına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamada bulundu. 

Çelik şunları söyledi:

Bir sanatçının, böyle bir kriz zamanında, vatandaşlarımız sıkıntı çekerken böyle bir üslup ile konuşmasını doğru bulmam. İnsanlar yolda kalmışlar... Sanatçılar yolda kaldılar 20 saat karda kaldık dediler. Bir sanatçının insani açıdan böyle bir kriz anında on binler mağdur olmuşken siyasi bir ironi yerine daha insani hassasiyetle davranması gerektiğini düşünürüm. Bu sıkıntı varken de bir ironi yapmaya çalışmış olsa bile, bu yetenekli bir ironi olmamış, bu krizin yönetilmesiyle ilgili ortaya çıkan tartışmalarla ilgili dalga geçmek doğru değil. Biz böyle söyleyince 'hedef aldı' deniyor. Burada da mağdur kalmış vatandaşlarımız hedef alınıyor. Sayın Bahçeli ile ilgili bu ifade çok çirkin bir ifade. Niye böyle bir ifade kullanır? Vatandaşlarımızın mağduriyetlerine niye niteliksiz bir ironiyle yaklaşır?

Siyasi savunma adına niye içeriği ve niteliği doğru olmayan bir yaklaşım üretir? Biz sanatçılarımızı sanatlarıyla yüceltmek, anmak isteriz. Türk kültürünü temsil ettikleri için bununla gurur duyarız ama maalesef bunlar gurur duyacağımız ifadeler olmuyor. Bu kadar vatandaşın sıkıntı çektiği ortamda insani duyarlılıkla bağdaşmayan bir yaklaşım oluyor.

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