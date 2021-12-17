AK Parti'den ekonomi mesajı: Kimse aklından bile geçirmesin!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçilmeyeceğini belirterek, "‘Ekonomik OHAL’ gibi bir laf haddi aşan bir sözdür. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomik gelişmelere yönelik eleştirilerle ilgili açıklamada bulundu. Kurtulmuş, muhalefetin 'ekonomik OHAL' ifadelerine yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

Bunun altını kalın çizgilerle çiziyorum. Daha geçtiğimiz birkaç gün evvel, maalesef haddini aşan bir şekilde kimilerinin kıyıda köşede ekonomik OHAL'den bahsetmesi, Türkiye'de ve Türkiye'yi dışarıdan takip eden çevrelerde önemli bir takım endişeleri ortaya çıkardı.

Bir kez daha çok net söylüyorum. Ekonomik OHAL gibi bir laf, haddi aşan bir sözdür. Kimsenin aklından geçmesin. Türkiye, serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde hareket ediyor ama şunu gördük, bir laf ortaya atıldı özellikle sosyal medyada kimler kimler arkasından takıldı gitti.

"Eğitime aktarılan kaynağı 20 kart artırdık"

Kurtulmuş ayrıca, "Eğitimin gerçekten bir milletin en önemli yatırımı olduğunu biliyoruz. Eğitime aktarılan kaynak iktidar dönemimizde yaklaşık olarak 20 kat artırılmıştır." dedi.