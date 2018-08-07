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AK Parti'den döviz açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın er yada geç durdurulacağını söyledi.

07 Ağustos 2018 Salı 13:57
AK Parti'den döviz açıklaması

Dövizdeki yükseliş sonrası AK Parti'den açıklama geldi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin siyasi istikrarı ve geleceğe dönük somut hedefleri olan bir ülke olduğunu belirterek, "Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır." dedi.

Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "İthalatı ikame edici projelerin yanı sıra daha çok mal ve hizmet ihracatı ile cari açığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, kaynak çeşitlendirmesine de giderek finansal spekülasyonlara karşı bünyemizi güçlendireceğiz." dedi.

Yılmaz, "Hükümetimizin ve kurumlarımızın serin kanlı ve akılcı politikaları, bütçe disiplinimiz, reform programlarımız ve moral değerlerimizi koruma yoluyla dönemsel dalgalanmaları aşacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 13:57
  1. döviz
  2. döviz kurları
  3. cevdet yılmaz

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