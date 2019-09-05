AK Parti'den dört isme tebligat gönderildi
AK Parti’nin ihraç istemiyle disipline sevkettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ ve Ayhan Sefer Üstün'ün yol haritası belli oldu. Ayhan Sefer Üstün'e tebligat gönderildi.05 Eylül 2019 Perşembe 22:14
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından dört isme savunma yapmaları için tebligat gönderildi.
NTV'de yer alan habere göre; AK Parti MYK'da, kesin ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu dört isme savunma yapmaları için tebligat gönderdi. Dört ismin, belgenin kendilerine ulaşmasının ardından yedi gün içinde savunma yapması gerekiyor. Aksi halde disiplin kurulu, bu haklarından feragat ettiklerini kabul ederek işlem yapacak.
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