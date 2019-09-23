AK Parti'den dikkat çeken IMF açıklaması: CHP ve iYi Parti bunu izah etmeli

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz’ın Ankara Hilton’da IMF yetkilileriyle toplantıda buluştuğu ortaya çıkmıştı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, CHP ve İYİ Parti yöneticilerinin IMF yetkilileriyle bir otelde yaptığı özel görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Muş şöyle konuştu:

“Bir otel odasında gizli bir görüşme yapılmış. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, defalarca hükümeti IMF ile gizli kapaklı görüşmeler yapmakla suçlamıştı. Fakat geldiğimiz noktada gizli kapaklı görüşmeyi CHP’nin yaptığuı ortaya çıktı. CHP tabii IMF ile görüşme yapılabilir. Ama neden gizli yapılıyor. Burada neler konuşuldu? Önümüzdeki süreçte CHP’ye ya da İYİ Parti’ye bir rol mü biçiliyor?

Topluma izah etmek zorundalar

Kemal beyin geçenlerde yaptığı bir açıklama var. ‘Türkiye ekonomik nedenlerle erken seçime gidecek’ demişti. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Bu açıklamayı yaptığı süreçte IMF ile gizli bir görüşme yapılıyor. Acaba kendilerine bir rol mü biçiliyor? IMF ile ortak mı hareket edecekler? Bunları topluma izah etmek zorundalar.”

IMF Direktörü: Türkiye’ye karşı farklı bir ajandalar...

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya da IMF heyetinin CHP ve İYİParti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin açıklama da bulundu.

Kaya, “Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye’ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir” ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.

Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.

Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, “Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye’ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.