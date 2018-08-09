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AK Parti'den dikkat çeken dolar açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, son günlerde yaşanan döviz kurundaki hareketlilikle ilgili konuştu. Turan, "Dolar üç kuruş artacak, Türkiye batacak' diye bir şey yok." dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 19:53
AK Parti'den dikkat çeken dolar açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dolar üç kuruş artacak, Türkiye batacak diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Biz, bu perdenin arkasındaki oyunu biliyoruz. Bu oyunlar da bozulacak." dedi.

Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilen, dış politikasını düzenleyen bir ülke olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Önceden ne derlerse bu ülke yapmak zorundaydı. Şimdi öyle değil. Artık ihracatta, NATO'da 'Türkiye ne der?' diye bakıyorlar. Biz IMF yıllarını biliyoruz. Önceden 'Öğretmen limon satıyor.' diye haberler olurdu. Şimdi var mı böyle bir haber? 'Dolar üç kuruş aratacak, Türkiye batacak' diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Biz, bu perdenin arkasındaki oyunu biliyoruz. Bu oyunlar da bozulacak.

MUHALEFET 100 GÜNDE İMZA SAYAMIYOR

Türkiye'de egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirten Turan, "Bize askeri darbelerle ayar veremeyenler, ekonomik meselelere el attı ama göreceksiniz bu da yoluna girecek." diye konuştu.

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplandığını hatırlatan Turan, "Biz 100 günde 400 projeyi hayata geçirmeyi hedeflerken, muhalefet 100 günde imza sayamıyor. Bunların ülke yönetmek gibi bir hedefi, arzusu yok. Tek dertleri, koltuk elden gitmesin." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 19:53
  1. EKONOMİ
  2. AK Parti
  3. Bülent Turan

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  • YücelYücel36 dk önce
    AynenAtarız 30 milyar piyasaya şakkadak düşer sorunmu bizim içinAmerika feleğini şaşırır
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