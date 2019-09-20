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AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi

AK Parti Genel Merkez binası içerisinde asılı olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 11:55
AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

AK Parti MYK tarafından ihracı istenen ve ihraç edilmesini beklemeden parti üyeliğinden istifa eden eski Başbakan ve genel başkan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel Merkezinde ‘Genelbaşkanların’ fotoğrafların asılı olduğu bölümden fotoğrafı kaldırıldı.

Hiçbir belediyede fotoğrafı olmayacak

Davutoğlu’nun fotoğraflarının AK Parti’nin hiçbir il ve ilçe teşkilatları ile AK Partili belediyelerinde yer almaması için gerekli talimatında olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:55
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  • kaankaan13 dk önce
    Fena büyük bir hamle, bu Davutoğlu'nun sonu olabilir.... Resim kaldırmak önemli bir hamle... Bakın işin ciddiyetini ne zaman kavranacak acaba ? AK Parti bir bir eriyor, insanlar tek tek istifa ediyor, bu bölünmüşlük CHP'nin, HDP'nin ekmeğine yağ sürüyor... Yarın birgün Babacan'da açıkladığında oraya da kaymalar olacak. Bunun bir an önce önüne geçilmeli
  • mustafamustafa13 dk önce
    duvarlardan posterlerini kaldırabilirsiniz ama kalplerdeki sevgiyi nasıl kaldıracaksınız. Tıpkı 28 şubatçılar Tayyip beyi cezalandırarak onu bitirdiklerini sandılar .Davutoğlu hocanın suçu fazla dürüst olmasıydı. Ak partideki çürümeyi erken farkedip partiyi düzlüğe çıkarmak için şeffaflık ve dürüstlükle ilgili hamleler yapmak istediği için önce başbakanlıktan sonra partiden kovuldu.

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