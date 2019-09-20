AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
AK Parti Genel Merkez binası içerisinde asılı olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı.20 Eylül 2019 Cuma 11:55
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
AK Parti MYK tarafından ihracı istenen ve ihraç edilmesini beklemeden parti üyeliğinden istifa eden eski Başbakan ve genel başkan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel Merkezinde ‘Genelbaşkanların’ fotoğrafların asılı olduğu bölümden fotoğrafı kaldırıldı.
Hiçbir belediyede fotoğrafı olmayacak
Davutoğlu’nun fotoğraflarının AK Parti’nin hiçbir il ve ilçe teşkilatları ile AK Partili belediyelerinde yer almaması için gerekli talimatında olduğu öğrenildi.
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