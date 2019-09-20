AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi

Sezai Erhan yeniakit.com.tr



AK Parti MYK tarafından ihracı istenen ve ihraç edilmesini beklemeden parti üyeliğinden istifa eden eski Başbakan ve genel başkan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel Merkezinde ‘Genelbaşkanların’ fotoğrafların asılı olduğu bölümden fotoğrafı kaldırıldı.

Hiçbir belediyede fotoğrafı olmayacak

Davutoğlu’nun fotoğraflarının AK Parti’nin hiçbir il ve ilçe teşkilatları ile AK Partili belediyelerinde yer almaması için gerekli talimatında olduğu öğrenildi.