AK Parti'den dikkat çeken açıklama: Türk tarihi boyunca böyle yönetildik

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük artışın sağlandığı asgari ücreti açıkladığını belirtti.

Bekar ve çocuksuz olanların aylık 4 bin 250 lira civarında bir aylık alacağını, gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığını dile getiren Yel, bir asgari ücretlinin işverene yükünün 5 bin 875 lira olarak sabitlendiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Yel, Türk milletinin siyasal kültüründe adına farklı nitelemeler yapılsa da özünde başkanlık sisteminin uygulandığını söyledi.

Yel, parlamenter sistemin asıl olarak 1950'li yıllarda çok partili sisteme geçilmesiyle 2018'e kadar 68 yıl boyunca uygulandığını ifade ederek, "Ancak binlerce yıllık Türk tarihi boyunca asıl olarak başkanlık sistemiyle yönetildik" diye konuştu.

Parlamenter sistemin, ortalama ömürleri 15 ayı geçmeyen hükümetler zamanını çağrıştırdığını belirten Yel, bu dönemin Türkiye'nin esas yakalamak zorunda olduğu istikrardan uzaklaştığı bir dönem olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alınan kararların etkili, çabuk olması sayesinde Türkiye'nin, dünyadaki pek çok ülkeden daha hızlı şekilde hem ekonomik buhrandan hem de sağlıkla ilgili yaşanan sorunlardan hızla kurtulduğunu aktaran Yel, Türkiye'nin makro ekonomik açıdan güçlü olduğunu ve başta sabit gelirliler olmak üzere vatandaşları, daha çok refah payından istifade edeceği bir dönemin beklediğini kaydetti.

Yel, 2022 yılının ilk aylarından itibaren sabit gelirli memurların, işçilerin, emeklilerin, iktidardan beklenti içindeki vatandaşların daha müreffeh olabileceği bir dönem başlayacağını dile getiren Yel, "Türkiye güçlü ve kalkınmış bir süreç içinde inşallah 2023, 2053, 2071 hedeflerine adım adım ilerleyen bir ülke. Aslında bir 'yamalı bohça' ittifakının birbirine hiç de benzemeyen, herhangi bir projelerini bilmediğimiz, temel problemi 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' üzerine kurmaya çalıştıkları politikasını görüyoruz. Bunun dışında bizlere söyleyebildikleri, vatandaşımıza umut verebildikleri bir politikaya, projeye de rastlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.