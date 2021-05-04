  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mehmetçiklerimize kalleş saldırı! 3 terörist öldürüldü
Ülke o seri katili arıyor! Binden fazla kedi öldürdü
ABD'de son bilanço açıklandı
4 ilde operasyon! Gözaltılar var
Gündem AK Parti'den Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa önerisine ilk yorum
Gündem

AK Parti'den Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa önerisine ilk yorum

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 100 maddelik yeni anayasa çalışmasını hazırladıklarını açıklamasına AK Parti'den destek geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:30:00 -
AK Parti'den Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa önerisine ilk yorum

 Yeni Akit  Ankara 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik yeni bir anayasa önerisinde bulundu. Bu elbette son derece memnuniyet verici bir adımdır" dedi.

Dağ, "Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti geldiğini söylemiş ve bu doğrultuda tüm siyasi partileri sürece katılmaya davet etmişti. MHP’nin bu adımıyla bu çağrının karşılık bulduğunu görüyoruz.

Dileğimiz diğer siyasi partilerin de benzer adımlar ortaya koyarak bunu kamuoyunun tartışmasına sunmalarıdır. Yeni anayasa arzusunun sadece söylem düzeyinde kalmadığı ve somut önerilerin kamuoyu ile paylaşıldığı bir siyasal atmosferin oluşması, tüm paydaşların ve ülkemizin faydasınadır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Rusya'ya uyarı: Biz de aynısını yaparız
Dünya

ABD'den Rusya'ya uyarı: Biz de aynısını yaparız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya pervasızca veya agresif davranmayı seçerse buna cevap vereceğiz ancak durumu tırmandırmaya çalış..
İbretlik olay! Şevval Sam bu kez fena yakalandı
Medya

İbretlik olay! Şevval Sam bu kez fena yakalandı

Geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda, ‘Başörtüsü bir tekstil malzemesidir” diyerek Allah’ın emri tesettürü itibarsızlaştırmaya çalışan Şev..
İkna yoluyla teslim olan PKK'lı terörist anlattı: Elebaşların toplantı yerleri sürekli değişiyor
Aktüel

İkna yoluyla teslim olan PKK'lı terörist anlattı: Elebaşların toplantı yerleri sürekli değişiyor

İkna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, örgüt elebaşlarının ayda bir toplantı yaptığını ve toplantı yerinin sürekli değ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay