AK Parti'den Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa önerisine ilk yorum

Yeni Akit Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik yeni bir anayasa önerisinde bulundu. Bu elbette son derece memnuniyet verici bir adımdır" dedi.

Dağ, "Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti geldiğini söylemiş ve bu doğrultuda tüm siyasi partileri sürece katılmaya davet etmişti. MHP’nin bu adımıyla bu çağrının karşılık bulduğunu görüyoruz.

Dileğimiz diğer siyasi partilerin de benzer adımlar ortaya koyarak bunu kamuoyunun tartışmasına sunmalarıdır. Yeni anayasa arzusunun sadece söylem düzeyinde kalmadığı ve somut önerilerin kamuoyu ile paylaşıldığı bir siyasal atmosferin oluşması, tüm paydaşların ve ülkemizin faydasınadır" ifadelerini kullandı.