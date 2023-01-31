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Siyaset AK Parti'den Destici için taziye mesajı
Siyaset

AK Parti'den Destici için taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden babası için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 21:36:00 -
AK Parti'den Destici için taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin babasının vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

Sözcü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kıymetli babası Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Mustafa Destici başta olmak üzere yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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