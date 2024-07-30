AK Parti'den DEM'li müptezellerin 'halay yasağı' iddialarına tepki!

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, DEM Partili vekillerin İstanbul'da bazı kişilerin Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektikleri için gözaltına alındığı iddialarını yalanladı. Çalkın, "Ülkemizde ne halay yasak ne de düğün; provokasyona yasak var, halaya yasak yok" dedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde terör örgütü PKK ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çekenlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

DEM Partili milletvekilleri ve terör sempatizanları PKK ve Öcalan sloganı attıkları için gözaltına alınanların sadece halay çektiği için gözaltına alındığı iddia etmesine tepki gösteren AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, gözaltına alınanların terör sloganı attıkları için gözaltına alındığını söyledi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İstanbul'da bazı kişilerin Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektikleri için gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. Çalkın, "Ülkemizde ne halay yasak ne de düğün; provokasyona yasak var, halaya yasak yok" dedi.

"HALAYLARIMIZI PROVOKASYONA ALET ETMEYİN"

Çalkın, İstanbul'da bazı kişilerin Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektikleri için gözaltına alındığına dair yalan haberlerin organize şekilde dolaşıma sokulduğunu vurguladı.

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AK Parti'nin 22 yıldır Türkiye'nin değerlerine sahip çıktığını, Kürtler kendi dillerini özgürce kullansın diye devrim niteliğinde adımlar attığını ve tüm bu adımlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiğini anlatan Çalkın, "Biz, Kürtçe'nin ve Kürtlerin terör örgütü propagandasına alet edilmesine, terör örgütünün marşının söylenmesine, 40 bin kişinin katiline övgüler düzülmesine karşıyız. Bunun için mücadele veriyoruz." şeklinde konuştu.

"PROVOKASYONA YASAK VAR HALAYA YASAK YOK"

"Ülkemizde ne halay yasak ne de düğün; provokasyona yasak var, halaya yasak yok." diyen Çalkın, DEM Parti'nin Kürt halkını temsil etmediğini; Kürt halkının inancı, kültürü ve değerleriyle bir alakasının bulunmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Türklerin de Kürtlerin de devleti olduğuna vurgu yapan Çalkın, "Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Yörük, Türkmen, hepimiz birliğimize, dirliğimize sahip çıkacağız. Kurmuş olduğumuz bu kardeşliği yıkmak için el uzatanların ellerini kırmaktan geri durmayacağız. Türkiye bir bütündür, halklar kardeştir ve hep kardeş kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

'DEVLETE MEYDAN OKUYOR, APO'YU ÖVÜYORSUNUZ'

Türkiye'de halaya yasak olmadığının altını çizen Çalkın, terör örgütü PKK'ya ve bölücü örgütün elebaşına övgüler yapıldığını belirtti.

Çalkın, "Bu olaylar üzerinden Kürtçe’yi kullanarak bir kara propaganda yapıyorsunuz. Göz göre göre, bu devlete meydan okuyorsunuz. Ülkemizin birliğine, kardeşliğine karşı durarak bunu engellemeye çalışıyorsunuz. Tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği, sizin kabul etmediğiniz, bölücü örgütün kurucusu Apo’yu ve PKK’yı överek her şeye Kürtleri alet etmekten bir türlü vaz geçmiyorsunuz. Hep kirli oyunlar tezgahlıyorsunuz. EDİBESE – Artık Yeter – diyoruz." ifadeleriyle devam etti.