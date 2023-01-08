AK Parti'den Davutoğlu'na 6 başlı hükümet tepkisi

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kanal 7 canlı yayınında Mehmet Acet'in sorularını cevapladı.

Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Turan, EYT'lilere beklenen müjdeyi vererek, "İlk maaşlarını Mart'ta alacaklarını düşünüyorum." dedi.

Muhalefetin erken seçim çıkışına da cevap veren Turan, "Hem İYİ Parti hem CHP, 'erken seçim' var diye konuşmalar yaptılar. Onlar konuştukça biz yolumuza devam ettik. 18 Haziran'a bir kaç ay kaldı artık bu saatten sonra yapılan seçim erken olmaz." ifadelerini kullandı.

6 başlı Cumhurbaşkanı modeline eleştiri!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Halk TV canlı yayınında 6'lı masa adına açıkladığı Cumhurbaşkanlığı modeli de programda gündeme geldi.

Davutoğlu katıldığı Halk TV canlı yayınında adeta eski Türkiye'nin koalisyon hükümetlerini tarif ederek, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar, cumhurbaşkanı gibi ister içerden ister dışardan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." demişti.

'Akademik kimliğine yakıştıramadım'

Bülent Turan, Davutoğlu'nun sözlerine, "Bu ülke bunları aştı." sözleri ile karşılık verdi.

"Sayın Davutoğlu'nun akademik kimliğine de yakıştıramadım." değerlendirmesinde bulunan Bülent Turan, 6 başlı Cumhurbaşkanı modeline ilişkin şöyle konuştu:

Bu durum hayatın olan akışına aykırı. Böyle bir sistem yok. Yüzde 1 oy alanla yüzde 50 oy alan nasıl aynı olacak. 6 eşit imza olacakmış da her oy alan eşit haklara sahip olacakmış. Dünyada böyle bir sistem yok. Bu ülke bunları aştı. Bunların ısrarla söylemiş olduğu şey ne? Biz parlamenter sistem getireceğiz. Hiçbir parlamenter sistemde böyle bir şey yok. Diyelim ki parlamenter sisteme geçtiler. AK Parti'nin en kötü oy oranı yüzde 40 ya! Bu yanlış bir metod. Parlamenter sisteme geçiş matematiksel olarak yok.